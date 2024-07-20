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РФ выбрала новые цели на востоке: в британской разведке назвали направления

Алексей Тесля
20 июля 2024, 15:52
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Враг пытается расширять свое наступление на Донбассе, говорят в британской разведке.
РФ выбрала новые цели на востоке: в британской разведке назвали направления
Силы обороны отражают вражеские удары / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Основные наступательные усилия России на линии фронта в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении. Враг продвигается к Покровску и Нью-Йорку в Донецкой области, сообщили в британской разведке.

"Вполне вероятно, что Авдеевское и Покровское направления остаются основным местом, где войска РФ сосредотачивают свои усилия и, соответственно, наблюдается самая высокая оперативная активность врага в течение последнего месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х Минобороны Великобритании.

По словам аналитиков, оккупанты продолжали захватывать территорию к северу и западу от города Очеретино, расширяя свое выступление в направлении города Покровск. На этом же направлении они достигли незначительного продвижения в поселок Нью-Йорк - хорошо укрепленный район, последнюю точку линии соприкосновения, существовавшей до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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"Вблизи города Часов Яр Донецкой области существенных изменений в территориальном контроле не произошло. Сообщалось, что основные нападения российской пехоты прекратились в течение последних нескольких дней и что российские силы в основном действуют рассеянными небольшими, пешими отрядами. Российские войска в этом районе, вероятно, взяли тактическую паузу, проводя зондирующие атаки и разведку", - пишут в разведке.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

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Ранее подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке. Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

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