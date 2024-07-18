20 аэродромов под ударом: когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - эксперт

Страны Запада могут позволить Украине наносить удары дальнобойным вооружением их производства уже до конца этого года, считает эксперт.

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Когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - прогноз / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Если союзники Украины примут волевое политическое решение о разрешении Украине бить по территории России дальнобойным западным вооружением, то в зону поражения попадут сразу 20 аэродромов с которых РФ осуществляет авиаудары по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, для ударов по территории России дальнобойным западным вооружением нужна политическая воля.

"Россияне могут производить ракеты и боеприпасы. Например, ракет типа "Х", которыми они ударили по Охматдету, по состоянию на 2021 год у них было около 50, а вот по состоянию на конец 2023 года - 180. То же касается и управляемых авиационных бомб, которые россияне могут производить около 3000 в месяц. Но им трудно изготовить носители - авиацию", - сказал он.

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Эксперт считает, что самым эффективным способом борьбы с КАБами является уничтожение самолетов, и лучше всего это делать, когда они находятся на земле.

"Если Украина получит разрешение на использование, например, ракет ATACMS, а именно кассетного типа боеприпаса, которыми мы уже били по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска, когда уничтожили в результате этих ударов 10 вертолетов российской армии, то в зоне потенциального нашего поражения за 300 км окажется до 20 аэродромов, с которых и осуществляются авиаудары россиян", - подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Он подчеркнул, что Украине необходимы самолеты F-16 и их ракеты класса "воздух-воздух" для уничтожения носителей в воздушном пространстве России. Поэтому, он считает, что одна из основных задач нашего военно-политического руководства - снятие всех ограничений на использование западного оружия на территории РФ.

"Что должно произойти - это вопрос к политикам. Продолжается тяжелая дипломатическая работа и я убежден, что все эти последние предохранители будут сняты. Но наши западные партнеры они называют эту политику стратегическим управлением рисками и прямо говорят, что имеют собственную логику относительно того, когда и какое разрешение предоставлять. Но это обязательно произойдет, это лишь вопрос времени, но я убежден, что это произойдет в этом году", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Удары по России западным вооружением - что известно о позиции США

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ, чтобы уничтожить все аэродромы, с которых РФ атакует Украину. Об этом он заявил во время инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на украинскую территорию, что значительно ослабит российский воздушный террор.

Политика США в отношении "глубоких" ударов Украины по России остается неизменной - Вашингтон выступает против и не разрешает атаки ракетами ATACMS на сейчас, сообщил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. Он подчеркнул, что Америка не хочет "непреднамеренных последствий и эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины".

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