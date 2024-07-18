Графики в Украине будут 'значительно мягче': стали известны конкретные сроки

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме начинает улучшаться и графики стабилизационных отключений будут уменьшаться уже с этой недели.

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Когда графики отключений электроэнергии уменьшатся / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ситуация в энергосистеме, которая ухудшилась из-за аномально высоких показателей температуры в течение последних двух недель может улучшиться из-за снижения температуры воздуха. Об этом сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает "Интерфакс".

По его словам, уже с субботы стоит ожидать уменьшения часов отключений электроснабжения.

"Сегодня-завтра из-за снижения температуры постепенно начнется снижаться потребление э/э, потом наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника эта тенденция к снижению спроса (как реакция на снижение температуры - ред.) усилится", - сказал он во время панельной дискуссии в Медиа-центре в Киеве в четверг. видео дня

Юрий Бойко добавил, что графики не будут отменяться, но они станут "значительно мягче", чем это было в течение последних двух недель.

Он пояснил, что потребление энергии отреагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой примерно три дня, что позволяет прогнозировать его снижение в ближайшее время, поскольку сегодня первый день, когда жара должна идти на спад.

В среднесрочной перспективе, по его словам, ожидается относительно стабильная ситуация с энергоснабжением в августе-сентябре и, возможно, в октябре, если не будет значительного похолодания. Бойко объяснил положительный сценарий на ближайшие два месяца из-за ожидаемого отсутствия аномально высоких температур, а "в энергосистеме будет появляться генерации больше, чем будет уходить в ремонт".

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - графики отключений электроэнергии

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что в населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью, а также вблизи линии фронта, не будут выключать свет.

Летом 2024 года украинцы сталкиваются с дефицитом электроэнергии из-за массированных ракетных ударов со стороны России. Они адаптируются к жаре, которая достигает +40 градусов. Однако зимой ситуация может осложниться, отмечают аналитики The New York Times.

Пресс-секретарь Укрэнерго Мария Цатурян прогнозирует, что количество часов со светом в Украине может увеличиться уже в августе.

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