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Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

Алексей Тесля
18 июля 2024, 15:44
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Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами, предупредил Владимир Зеленский.
Зеленский, Орбан
Владимир Зеленский сделал заявление после поездок Виктора Орбана / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Оперативное командование "Запад", пресс-служба В.Орбана/Zoltán Fischer/MTI

Президент Владимир Зеленский предостерег европейских лидеров от попыток решать свои проблемы за спинами, или за счет других.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или политическими партиями в попытке подорвать единство среди стран Европы, подчеркнул он в ходе инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

Глава государства отметил, что диктатор РФ может попытаться соблазнить, давить или шантажировать, чтобы кто-то из лидеров Европы предал остальных.

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"Конечно, каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого. Если кто-то хочет способствовать войне, обещать что-то против наших общих интересов. За счет, скажем, Украины или других стран, то почему, в таком случае, нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей", - добавил Зеленский.

"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.

В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.

8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.

После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.

"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.

Скандальные визиты Орбана - последние новости по теме

Ранее Европарламент одобрил новую резолюцию, в которой поддержал Украину и осудили Орбана. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Орбан ранее посетил Украину, Россию и Китай, а также встретился с Трампом в США, пытаясь подтолкнуть Украину к "миру" на условиях Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Орбан после встречи с Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.

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