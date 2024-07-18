Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами, предупредил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский сделал заявление после поездок Виктора Орбана / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Оперативное командование "Запад", пресс-служба В.Орбана/Zoltán Fischer/MTI

Президент Владимир Зеленский предостерег европейских лидеров от попыток решать свои проблемы за спинами, или за счет других.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или политическими партиями в попытке подорвать единство среди стран Европы, подчеркнул он в ходе инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

Глава государства отметил, что диктатор РФ может попытаться соблазнить, давить или шантажировать, чтобы кто-то из лидеров Европы предал остальных.

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"Конечно, каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого. Если кто-то хочет способствовать войне, обещать что-то против наших общих интересов. За счет, скажем, Украины или других стран, то почему, в таком случае, нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей", - добавил Зеленский.

Скандальные визиты Орбана - последние новости по теме

Ранее Европарламент одобрил новую резолюцию, в которой поддержал Украину и осудили Орбана. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Орбан ранее посетил Украину, Россию и Китай, а также встретился с Трампом в США, пытаясь подтолкнуть Украину к "миру" на условиях Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Орбан после встречи с Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.

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