Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

Президент Владимир Зеленский предостерег европейских лидеров от попыток решать свои проблемы за спинами, или за счет других.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или политическими партиями в попытке подорвать единство среди стран Европы, подчеркнул он в ходе инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.
Глава государства отметил, что диктатор РФ может попытаться соблазнить, давить или шантажировать, чтобы кто-то из лидеров Европы предал остальных.
"Конечно, каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого. Если кто-то хочет способствовать войне, обещать что-то против наших общих интересов. За счет, скажем, Украины или других стран, то почему, в таком случае, нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей", - добавил Зеленский.
"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно
2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.
Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.
5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.
Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.
После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.
В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.
8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.
11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.
После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.
"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.
Скандальные визиты Орбана - последние новости по теме
Ранее Европарламент одобрил новую резолюцию, в которой поддержал Украину и осудили Орбана. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, Орбан ранее посетил Украину, Россию и Китай, а также встретился с Трампом в США, пытаясь подтолкнуть Украину к "миру" на условиях Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, Орбан после встречи с Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.
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