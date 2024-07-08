"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Пекин

8 июля у лидера КНР Си Цзиньпина запланирована встреча с Виктором Орбаном.

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Виктор Орбан прибыл в Китай / Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин. По его словам, он прибыл в Китай с "мирной миссией".

Самолет главы венгерского правительства приземлился в Китае после серии визитов политика в Украину, Россию и Азербайджан.

"Мирная миссия 3.0", - написал Орбан в соцсети Twitter (X) и добавил хэштег Пекин.

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Скорее всего, речь идет о продолжении "мирной" инициативы Орбана относительно завершения войны РФ против Украины, о чем он на прошлой неделе общался с украинским президентом в Киеве и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что 8 июля у лидера КНР Си Цзиньпина запланирована встреча с Орбаном.

Как передает Xinhua, она состоится для углубленного общения "по вопросам, представляющим взаимный интерес".

В китайском государственном правительственном новостном агентстве не предоставили других деталей относительно их встречи и переговоров.

Визит Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

Премьер-министр Венгрии после официального визита в Москву анонсировал еще ряд "неожиданных встреч". Орбан назвал переговоры с Путиным "чрезвычайным" фактом, в частности из-за контроля, который тот якобы осуществляет.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

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