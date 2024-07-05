Орбан летит на встречу к Путину: что везет скандальный премьер в Москву

После того, как Виктор Орбан побывал в Киеве и пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сегодня, 5 июля, его самолет вылетел из Будапешта и был замечен в воздушном пространстве Беларуси. Вероятно Орбан летит на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишут венгерскиежурналисты.
Они опубликовали в соцсети Х (Twitter) маршрут венгерского правительственного самолета, который уже летит над Беларусью - "в таинственном направлении", саркастически отметил журналист.
Также журналист Szabolcs Panyi сообщил, что в пресс-службе премьера не сообщали о визите Орбана в Москву и о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Стало известно лишь о том, что в пятницу и субботу Орбан будет в Азербайджане.
Официально визит Орбана в Москву до сих пор не подтвержден.
"Я был бы крайне шокирован, если бы они обманули и солгали нам!" - в духе сарказма добавил журналист.
Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине
В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".
В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".
"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.
В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.
Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.
Ранее многие журналисты утверждали, что Орбан после визита в Киев собрался посетить Москву, однако этот визит нигде не афишировался.
Визит Орбана в Киев и его политика
Напомним, во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.
Во время переговоров с Зеленским, Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России и призвал Европу к ядерному разоружению.
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