Орбан летит на встречу к Путину: что везет скандальный премьер в Москву

Похоже, что самолет скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направился в Москву.

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Виктор Орбан летит в Москву / коллаж: Главред фото: Униан, flickr

После того, как Виктор Орбан побывал в Киеве и пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сегодня, 5 июля, его самолет вылетел из Будапешта и был замечен в воздушном пространстве Беларуси. Вероятно Орбан летит на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишут венгерскиежурналисты.

Они опубликовали в соцсети Х (Twitter) маршрут венгерского правительственного самолета, который уже летит над Беларусью - "в таинственном направлении", саркастически отметил журналист.

Пост журналиста / фото: скриншот x.com/panyiszabolcs

Также журналист Szabolcs Panyi сообщил, что в пресс-службе премьера не сообщали о визите Орбана в Москву и о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Стало известно лишь о том, что в пятницу и субботу Орбан будет в Азербайджане.

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Официально визит Орбана в Москву до сих пор не подтвержден.

"Я был бы крайне шокирован, если бы они обманули и солгали нам!" - в духе сарказма добавил журналист.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Ранее многие журналисты утверждали, что Орбан после визита в Киев собрался посетить Москву, однако этот визит нигде не афишировался.

Визит Орбана в Киев и его политика

Напомним, во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Во время переговоров с Зеленским, Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России и призвал Европу к ядерному разоружению.

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