С начала июля 2024 года Венгрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза, что имеет непосредственное влияние и на решения по Украине. Однако премьер Виктор Орбан признал, что его страна не имеет мандата для мирных переговоров с Украиной, однако Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".
Как сообщает Telex, по мнению главы венгерского правительства, Европа могла бы сделать больше для продвижения идеи мира, но у Венгрии на это нет сейчас мандата.
"Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального валового продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира", - сказал он.видео дня
Орбан добавил, что управление мирными переговорами будет на плечах крупных стран. При этом, по его словам, президент Украины сейчас не в восторге от идеи диалога о мире и прекращении огня, ведь у всех есть страх, что страна-агрессор Россия только воспользуется этим.
Кстати, сообщения о вероятном плане посетить РФ и провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Орбан решил не комментировать. Поэтому, действительно ли будет визит венгерского премьера в Россию - все еще остается загадкой.
Что известно о Telex?
Telex - единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров - это третье медиа в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.
Позиция Венгрии относительно российско-украинской войны
Напомним, во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.
Во время переговоров с Зеленским, Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.
Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто общался с российским коллегой Сергеем Лавровым, пока венгерский премьер Виктор Орбан посещал Киев. Звонок инициировал именно Будапешт и стороны "дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога".
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