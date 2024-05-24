Собрался усидеть на двух стульях: Орбан раскрыл скандальные планы по НАТО

Венгрия собралась "переоценить" свое участие в Североатлантическом альянсе и закрепить свою так называемую особенную позицию в военном блоке.

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Орбан хочет быть в НАТО, но не воевать за блок / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Если НАТО начнет боевые действия за пределами территорий стран, которые входят в Альянс, Венгрия не хотела бы в этом принимать участие. Будапешт собирается "переопределить" свое участие в коллективном блоке безопасности Запада относительно такого вопроса, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как сообщает Bloomberg, он рассказал о том, что Венгрия хотела бы остаться в НАТО, но не участвовать в военных операциях за пределами блока.

"Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО", - подчеркнул Виктор Орбан. видео дня

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Венгрия блокирует путь Украины в Евросоюз и НАТО, а ее премьер Виктор Орбан постоянно использует пророссийскую риторику. Ранее он говорил, что Украина, мол, прекратит существование в случае отсутствия финансовой помощи от Запада.

Также Орбан раскритиковал идеи на Западе о войсках НАТО в Украине. По его словам, Будапешт якобы выступает за мир, а власть в Европе "захватили провоенные левые силы". В "поддержку" Орбана выступил и венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто.

Более того, Орбан скандально заявил, что Украине на Западе дают деньги, которые якобы должны были идти на нужды Венгрии. Он "призвал" как можно меньше помогать Киеву деньгами.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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