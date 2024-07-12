"Он собирается решить эту проблему": Орбан поговорил с Трампом о мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился в США с экс-президентом США Дональдом Трампом и поговорил с ним о мире в Украине.
По словам Орбана Трамп, собирается решить "эту проблему".
"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня", - написал Орбан в соцсети Х.
"Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - добавил он.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Встреча Орбана и Трампа
Ранее СМИ писали, что 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправится во Флориду на встречу с вероятным кандидатом на выборах США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Встреча политиков состоится через неделю после общения Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Визит Орбана в США усилит опасения, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом.
Как заявил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией. Этот человек описал визит скорее как неформальную встречу.
Визит Орбана в Москву и Пекин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.
Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.
После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.
В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.
8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.
В ходе визита в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.
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