"Он собирается решить эту проблему": Орбан поговорил с Трампом о мире

Виктор Орбан заявил, что обсудил с Дональдом Трампом пути достижения мира.

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Виктор Орбан и Дональд Трамп встретились в США / Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился в США с экс-президентом США Дональдом Трампом и поговорил с ним о мире в Украине.

По словам Орбана Трамп, собирается решить "эту проблему".

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня", - написал Орбан в соцсети Х.

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"Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - добавил он.

Встреча Орбана и Трампа

Ранее СМИ писали, что 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправится во Флориду на встречу с вероятным кандидатом на выборах США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Встреча политиков состоится через неделю после общения Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Визит Орбана в США усилит опасения, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом.

Как заявил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией. Этот человек описал визит скорее как неформальную встречу.

Визит Орбана в Москву и Пекин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.

В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.

8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.

В ходе визита в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

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