Идут бои на островах левого берега Днепра, РФ попытается занять правобережье - DeepState

С октября 2023 года в селе шли ожесточенные бои. Аналитики утверждают, что плацдарм с тех пор не усиливали, а только поддерживали.

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Операцию на левом берегу не свернули / Коллаж Главреда. Фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepState

Оборона ВСУ в Крынках завершена, однако операция защитников продолжается на прилегающих островах, отмечает OSINT-сообщество DeepState.

DeepState называет бои за острова "новой проблемой", поскольку концентрация живой силы противника на левом берегу очень значительна.

"Со временем они займут большинство островов или ту часть, которая меньше простреливается. Указанные бои с точки зрения рядового бойца не сильно легче таких же в Крынках", - говорится в сообщении.

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Аналитики утверждают, что россияне могут попытаться сделать плацдарм на правом берегу. Однако это, по мнению экспертов, будет чисто политическая акция - и угрозы она не будет представлять.

В то же время в DeepState говорят, что плацдарм в Крынках не усиливали, а только поддерживали. Это означало, что было определенное понимание о невозможности наступления дальше от села.

Крынки - последние новости

С осени 2023 года на левобережье украинские морпехи своими жизнями и здоровьем сдерживают многочисленную вражескую группировку "Днепр", которая является крупнейшей среди оккупационных российских войск.

Недавно стало известно, что украинские военные вышли из села Крынки в Херсонской области. В то же время ВСУ продвинулись в другом месте и закрепились на более укрепленных позициях на левом берегу Херсонщины.

Тогда как представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что ситуация в Крынках на Херсонщине не такая критическая, как ее интерпретируют, а подразделения Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье.

Само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт, добавил он.

Что такое Крынки и что известно об операции на левом берегу? Крынки - село в Алешковской городской общине Херсонского района Херсонской области. Население до полномасштабного вторжения России в Украину составляло 991 человек. В первый день полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года, село было оккупировано российскими войсками. В конце октября 2023 года бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты высадились и захватили плацдарм в селе. В феврале 2024 года ВСУ подняли в селе флаг Украины, в населенном пункте продолжались бои.

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