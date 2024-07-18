ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий прокомментировал ситуацию вокруг боев за село Крынки Херсонской области.
Украинские защитники остались на Левобережье после выхода из Крынок, рассказал он в эфире информационного телемарафона.
Вместе с тем он отметил, что ситуация в Крынках в Херсонской области не такая критическая, как ее интерпретируют, а подразделения Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье.
"Ситуация немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры. Ключевой наш месседж таков - Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки", - пояснил представитель ОСГВ "Таврия".
Он также уточнил, что в результате интенсивных боев, большинство основных позиций украинских войск в этом селе разрушены до основания.
"И само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт. Это место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", - добавил Лыховий.
Кто такой Дмитрий Лиховий
Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года был спикерос Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.
Что известно о боях на Левобережье
Ранее появились данные о том, что российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Собеседники в Генштабе ВСУ сообщили о выходе из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.
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Ранее подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке. Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.
Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.
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