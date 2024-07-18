УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

Алексей Тесля
18 июля 2024, 12:48обновлено 18 июля, 13:22
94
В Крынках фактически невозможно держать оборону, пояснил Дмитрий Лыховий.
ВСУ,
В ВСУ рассказали о боях на Левобережье / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий прокомментировал ситуацию вокруг боев за село Крынки Херсонской области.

Украинские защитники остались на Левобережье после выхода из Крынок, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем он отметил, что ситуация в Крынках в Херсонской области не такая критическая, как ее интерпретируют, а подразделения Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье.

видео дня

"Ситуация немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры. Ключевой наш месседж таков - Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки", - пояснил представитель ОСГВ "Таврия".

Он также уточнил, что в результате интенсивных боев, большинство основных позиций украинских войск в этом селе разрушены до основания.

"И само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт. Это место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", - добавил Лыховий.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года был спикерос Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Что известно о боях на Левобережье

Ранее появились данные о том, что российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Собеседники в Генштабе ВСУ сообщили о выходе из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке. Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Херсонская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:48 Украина
Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все детали

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все детали

12:42 Мир
Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

12:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Боюсь быть такой же, как ты : дочь Агутина обратилась к отцу 3370

"Боюсь быть такой же, как ты": дочь Агутина обратилась к отцу

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт 2433

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснение 1463

Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснение

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы 1421

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Последние новости

13:40

Будет как магазинная: как консервировать кукурузу - совет от опытной хозяйки

13:33

Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

13:33

"Лучшие": Анастасия Цимбалару раскрыла подробности личной жизни после развода

12:48

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:42

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все деталиФото

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
12:28

Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецептВидео

12:17

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

12:10

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

Реклама
11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

Реклама
09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

Реклама
23:13

Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

23:03

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

22:50

Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

22:15

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

22:10

Подозревают даже роженицу: шокирующие детали дела о похищении ребенка из роддома

21:50

Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

21:44

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

21:38

Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

21:20

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:15

"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять