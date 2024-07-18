Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

Будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений, добавил Денис Шмыгаль.

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Кому не будут отключать свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что состояние энергетики - определяющий фактор жизни отдельных областей и страны в целом.

"В этих условиях запрос общества - это справедливость в распределении имеющейся электроэнергии. Правительство отвечает на этот запрос и формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. По результатам коммуникации с ОВА конкретизируем этот список", - заявил премьер. видео дня

Как пояснил Шмыгаль, к критически важным входят объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больницы.

"Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, ближе к осени графики отключения электричества в Украине могут стать более щадящими.

17 июля, в Энергоатоме сообщили, что к энергосети Украины после планового ремонта подключили энергоблок-тысячник. В компании добавили, что благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит украинскую энергосеть.

Добавим, что на фоне аномальной жары в Украине действуют жесткие отключения света - украинцам приходится жить без света по семь и более часов подряд. Некоторые эксперты говорят, что ситуация может улучшиться уже на этой неделе. Впрочем, больше шансов, что это случится в конце июля.

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