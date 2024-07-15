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Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

Анна Ярославская
15 июля 2024, 08:58
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Ситуация с электричеством будет зависеть от того, спадет ли жара, а также от других факторов.
Отключене света, генератор
Когда в Украине будет меньше отключений света - прогнозы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На фоне аномальной жары в Украине действуют жесткие отключения света - украинцам приходится жить без света по семь и больше часов подряд. Некоторые эксперты говорят, что ситуация может улучшиться уже на этой неделе. Впрочем, больше шансов, что это случится в конце июля.

Премьер Денис Шмыгаль надеется, что в двадцатых числах июля можно рассчитывать на улучшение ситуации с электричеством, передает РБК-Украина.

"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - заявил он.

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Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также считает, что нужно подождать полторы-две недели.

"В третьей декаде июля действительно станет немного легче. Это будет зависеть от того, спадет ли жара... Действительно должно стать немного легче, потому что будут включены дополнительные генерационные мощности", - сказал он.

При этом и.о. генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк в эфире телемарафона сказал, что улучшения возможны уже на этой неделе. Когда именно - в начале или в конце - сказать сложно. Все зависит от выхода генерации из ремонтов, но есть надежда, что "все почуствуют улучшение" к концу недели.

Что будет со светом осенью

По словам главы "Укрэнерго" Кудрицкого, в августе, сентябре и октябре отключений будет меньше.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, считает, что теоретически сентябрь-октябрь Украины сможет пройти с минимумом ограничений.

"Но практика может оказаться совсем другой. Потому что удары по объектам энергетики не прекратились. И российские пропагандисты намекнули на подготовку ударов по Киевской ГЭС, Каневской дамбе и так далее. Они подводят обоснование для новых атак. Они возможны, мы знаем, что у нас за враг, и в случае таких событий ситуация с нашими прогнозами радикально изменится", - сказал он.

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

В понедельник, 15 июля, в течение всех суток в Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Объемы ограничений будут разными. В частности, в период с 16:00 до 24:00 будут применены графики для четырех очередей одновременно. В остальные часы будут действовать графики для трех очередей.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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