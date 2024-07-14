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Ограничения будут очень жесткими: графики отключения света на 15 июля

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2024, 20:05
287
В Украине в разные части суток будут действовать графики одновременно для трех и четырех очередей.
гаснет свет
Графики отключения электроэнергии на 15 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в понедельник, 15 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений света. Объемы ограничений будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 16:00 до 24:00 будут применены графики для четырех очередей одновременно. В остальные часы будут действовать графики для трех очередей.

"Потребляйте, пожалуйста, экономно", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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