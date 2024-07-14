Ограничения будут очень жесткими: графики отключения света на 15 июля

В Украине в разные части суток будут действовать графики одновременно для трех и четырех очередей.

https://glavred.info/ukraine/ogranicheniya-budut-ochen-zhestkimi-grafiki-otklyucheniya-sveta-na-15-iyulya-10580750.html Ссылка скопирована

Графики отключения электроэнергии на 15 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в понедельник, 15 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений света. Объемы ограничений будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 16:00 до 24:00 будут применены графики для четырех очередей одновременно. В остальные часы будут действовать графики для трех очередей.

"Потребляйте, пожалуйста, экономно", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред