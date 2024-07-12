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Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 13 июля

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2024, 18:38
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В Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии, но с разными объемами ограничений.
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Графики отключения электроэнергии на 13 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в субботу, 13 июля, в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. При этом следует отметить, что объемы ограничений будут немного меньше, поэтому часов со светом станет больше. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 6:00 до 19:00 графики отключения света будут применять для двух очередей одновременно. В остальную часть суток - для трех очередей.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте экономно", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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