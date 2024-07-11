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График отключения света на 12 июля: в какие часы будут жесткие ограничения

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2024, 19:08
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В Украине уже с конца июля начнет улучшаться ситуация в энергосистеме, часов без света станет меньше.
гаснет свет
График отключения света на 12 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в пятницу, 12 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Однако в некоторые часы объем ограничений будет больше. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что в период с 16:00 до 23:00 свет будут выключать сразу для четырех очередей. В остальную часть суток графики отключения света будут действовать для трех очередей одновременно.

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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Когда ситуация в энергосистеме улучшится

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует, что уже в конце июля начнет улучшаться ситуация в украинской энергосистеме. Он объясняет это тем, что жара начнет спадать ближе к 20-м числам июля. К тому же примерно в этот период начнет увеличиваться генерация в энергосистеме.

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"Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд на улучшение с конца июля, как мы и прогнозировали. В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть, надо еще некоторое время, уже не такое длительное, потерпеть - и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", - сказал Владимир Кудрицкий.

Кто такой Владимир Кудрицкий?

Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии.

Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal.

Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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