Отключения света в Украине могут стать привычным явлением - The Economist

Украинские инженеры ищут в Европе бывшее в употреблении оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций советского типа, сообщает издание.

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Отключения света в Украине могут стать привычным явлением / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Отключения света могут стать привычным явлением для украинцев. Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что это может случиться уже в ближайшее время из-за значительного разрушения энергосистемы и нехватки денег и времени на восстановление.

"Осталось слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций. Веерные отключения электроэнергии станут привычным явлением", - сообщает The Economist. видео дня

Издание также добавляет, что на третьем году полномасштабной войны украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии.

"Малые предприятия имеют дизельные генераторы. Средние заводы инвестировали в газовые турбины и даже могут продавать избыток электроэнергии в национальную сеть. Кафе открыты для коворкинга. Во всех зданиях есть генераторы для питания лифтов. Люди покупают аккумуляторные батареи, которые можно заряжать и использовать дома для Wi-Fi соединения и USB-ламп", - говорится в сообщении.

В то же время, генеральный директор компании "ДТЭК" Максим Тимченко говорит, что нынешние атаки страны-агрессора России уничтожили 9 гигаватт мощностей. Почти все, что осталось из генерации, происходит с атомных электростанций.

"В краткосрочной перспективе есть определенная надежда, что поврежденные электростанции могут быть достаточно отремонтированы до этой зимы, чтобы выработать еще 2-3 гВт мощности. Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций советского типа. Но насколько это реально, пока не известно", - добавляет The Economist.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине может увеличиться количество часов со светом. Произойдет это уже в августе. Такой прогноз дала спикер Укрэнерго Мария Цатурян.

Стоит заметить, что на фоне аномальной жары в Украине действуют жесткие отключения света - украинцам приходится жить без света по семь и более часов подряд.

Кроме того, на фоне дефицита в энергосистеме и летней жары Украина продолжает наращивать рекордный импорт электроэнергии из соседних европейских стран. Однако, из-за серьезных проблем в энергетике страны отключений не удастся избежать.

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