Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

В Украине во вторник, 16 июля, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в течение всех суток. Энергетики будут отключать сразу по 3-4 очереди. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики для отключения четырех очередей одновременно будут введены в период с 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00. В другие часы будут применяться графики для отключения трех очередей одновременно.
"Аварийные отключения на Харьковщине - отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
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