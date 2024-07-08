Почему свет выключают даже ночью: появилось объяснение

Свет выключают ночью по будням, когда потребление электроэнергии и так низкое. В ДТЭК предоставили объяснение.
В эфире телеканала "Рада" исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что Украина в результате российских обстрелов потеряла уже 9 гигаватт мощностей.
Это - базовая генерация, которая должна работать ночью, пояснил он.
"Из-за того, что ночью нет солнца и обычно гидроэлектростанции закачивают воду, возможность производства электроэнергии падает, а базовое потребление остается. Поэтому приходится выключать свет и днем, и ночью", - отметил Сахарук.
В то же время 6-7 июля свет не выключали полдня в связи с уменьшением потребления света в выходные.
Также в эти дни энергетикам удалось активизировать работу СЭС благодаря солнечной погоде.
Отключение света 8 июля - графики и прогнозы
Как писал Главред, графики почасовых отключений в Украине в понедельник, 8 июля, будут действовать в течение всех суток. Кроме того, в определенные часы облэнерго будут отключать сразу 4 очереди пользователей.
В периоды с 00:00 до 14:00 будут применены графики отключений электроэнергии для двух очередей. Кроме того, с 19:00 до 22:00 - без электроснабжения останутся 4 очереди пользователей.
Ситуация в энергосистеме Украины сложная. Как пишет Kyiv Post, если сейчас отключения света происходят в несколько раундов, то зимой мощностей страны может быть мало даже для отопления и водоснабжения потребителей.
Усугубляет ситуацию то, что многочисленные ядерные реакторы проходят плановый ремонт.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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