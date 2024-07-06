Украинцам неожиданно изменили график: в какие часы ждать отключений света 6 июля

В Украине продлили период без почасовых отключений абонентов от электрической энергии в субботу, 6 июля.
Период без отключений продлен с 15:00 до 16:00. Об этом идет речь в сообщении в официальном Telegram-канале ДТЭК.
"Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций", – указывается в информации.видео дня
Почасовые отключения в Украине 6 июля
Отметим, что ранее "Укрэнерго" сообщило о возможности отказаться от отключений электроэнергии по всей стране в субботу в период с 10:00 до 15:00.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключения электроэнергии - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.
Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.
Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
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