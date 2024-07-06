Украинцам неожиданно изменили график: в какие часы ждать отключений света 6 июля

В ДТЭК сообщили об уменьшении потребления и увеличении выработки солнечных электростанций.

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В Украине изменили графики отключений электроэнергии / Коллаж Главред, фото - УНИАН

В Украине продлили период без почасовых отключений абонентов от электрической энергии в субботу, 6 июля.

Период без отключений продлен с 15:00 до 16:00. Об этом идет речь в сообщении в официальном Telegram-канале ДТЭК.

"Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций", – указывается в информации. видео дня

/ t.me/dtek_ua

Почасовые отключения в Украине 6 июля

Отметим, что ранее "Укрэнерго" сообщило о возможности отказаться от отключений электроэнергии по всей стране в субботу в период с 10:00 до 15:00.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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