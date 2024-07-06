Графики отключений отменили на 5 часов: когда украинцы будут со светом

В те часы, когда есть свет, украинцы должны потреблять электроэнергию экономно, сообщают в ДТЭК.

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Графики отключения отменили на 5 часов / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине частично отменили графики отключения света. Так, днем 6 июля в течение 5 часов не будут отключать свет. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, есть 2 причины такого решения, но украинцам все равно стоит экономно потреблять электроэнергию.

"6 июля в период с 10:00 до 15:00 отменяют графики отключения света. Ограничения для украинцев снова начнут действовать после 15:00. Причиной этого является сниженное потребление в выходной день, а также увеличение выработки электроэнергии на солнечных электростанциях", - сообщили в Укрэнерго. видео дня Отключение света / фото: Укрэнерго

В то же время, в ДТЭК добавили, что с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова. Если ситуация в энергосистеме изменится - об этом оперативно сообщат дополнительно.

Важно: в те часы, когда есть свет, украинцы должны потреблять электроэнергию экономно. Это усилит устойчивость энергосистемы и уменьшит продолжительность отключений.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, в каждой области Украины будет один день, когда свет вообще не будут выключать. Это связано с тем, что энергетики будут измерять фактическое потребление в каждой области, после чего будут возможно изменены графики. Проводить это измерение будут в период с 9 по 24 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего внедрения решений по поддержке населения и компаний в условиях дефицита электроэнергии. Также он отметил, что Украина сосредоточена на переговорах с европейскими партнерами для увеличения импорта электроэнергии и восстановления энергетических мощностей.

Кроме того, графики отключений света с мягчат еще в июле, рассказал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. На сокращение ограничений будет влиять, в частности, погода в Украине.

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