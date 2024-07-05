Света может стать больше: Зеленский сообщил о ходе переговоров с ЕС

Владимир Зеленский отметил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по увеличению импорта электроэнергии из стран ЕС.

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Украина может получить больше электроэнергии от ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего внедрения решений по поддержке населения и компаний в условиях дефицита электроэнергии. Также он отметил, что Украина сосредоточена на переговорах с европейскими партнерами для увеличения импорта электроэнергии и восстановления энергетических мощностей. Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

"Принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Были и чиновники, представители различных органов центральной власти. И в ближайшее время они должны подробно представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, наши громады, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества", - сказал он.

Владимир Зеленский также отметил, что соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены и они будут проголосованы.

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Отдельно он отметил, что украинцы смогут получить беспроцентные кредитные программы и лояльные кредитные решения для представителей бизнеса.

"Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы - полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее. [...] Продолжается работа и по восстановлению энергообъектов", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза по увеличению объемов импорта электроэнергии в Украину.

"Ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. И дополнительные потребности общин обязательно должны быть учтены", - заявил Зеленский.

Приборы, потребляющие больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - графики отключения света

Напомним, как ранее сообщал Главред, Укрэнерго планирует ввести почасовые отключения электроэнергии в течение всех суток в субботу, 6 июля.

Кроме этого, в Укрэнерго заявили, что каждая область Украины будет иметь один день, когда электроснабжение будет оставаться стабильным. Укрэнерго уже объявило даты этих дней, поскольку планируется измерить фактическое потребление электроэнергии в каждой области с целью возможных изменений в графиках. Эти измерения будут проводиться в период с 9 по 24 июля.

Украина, находясь в состоянии дефицита энергии из-за летней жары и проблем в энергетической системе, продолжает увеличивать импорт электроэнергии из соседних европейских стран. Несмотря на это, из-за серьезных трудностей в энергетике отключения нельзя избежать, отметили в Укрэнерго.

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