Словакия планирует поставлять в Украину больше электроэнергии: названы сроки

Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах.

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Словакия планирует поставлять в Украину больше электроэнергии / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что Братислава выполняет "большую работу" для поддержки Киева. Это происходит даже несмотря на сдержанную позицию правительства премьера Роберта Фицо, сообщает Pravda.

Пеллегрини сказал, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах.

Также, по его словам, страна экспортирует значительное количество электроэнергии в Украину после того, как мощности были уничтожены российскими ударами.

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"С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины", - подчеркнул Пеллегрини.

Он также добавил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Известные мировые случаи блэкаута / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - что известно

Как известно, причиной частых отключений электроэнергии в Украине стали атаки России на энергетические объекты.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

В то же время, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки.

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