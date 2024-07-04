Словакия планирует поставлять в Украину больше электроэнергии: названы сроки

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что Братислава выполняет "большую работу" для поддержки Киева. Это происходит даже несмотря на сдержанную позицию правительства премьера Роберта Фицо, сообщает Pravda.
Пеллегрини сказал, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах.
Также, по его словам, страна экспортирует значительное количество электроэнергии в Украину после того, как мощности были уничтожены российскими ударами.
"С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины", - подчеркнул Пеллегрини.
Он также добавил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключения света в Украине - что известно
Как известно, причиной частых отключений электроэнергии в Украине стали атаки России на энергетические объекты.
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
В то же время, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки.
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