Фицо на грани жизни и смерти: Орбан рассказал, в каком состоянии премьер Словакии

Орбан сказал, что "молится за Фицо и волнуется за Словакию", потому что даже если словацкий премьер выздоровеет, он останется без работы на несколько месяцев.

https://glavred.info/world/fico-na-grani-zhizni-i-smerti-orban-rasskazal-v-kakom-sostoyanii-premer-slovakii-10565870.html Ссылка скопирована

Орбан рассказал, в каком состоянии премьер Словакии Роберт Фицо/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил огнестрельное ранение в результате покушения на него, находится на грани жизни и смерти. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, сообщает Reuters. Отмечается, что о состоянии Фицо Орбан сказал в эфире венгерского государственного радио.

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", - отметил венгерский премьер.

Также Орбан сказал, что "молится за Фицо и волнуется за Словакию", ведь даже если словацкий премьер-министр выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. По словам премьера Венгрии, всё произошло в критический момент как раз перед выборами в Европарламент, которые состоятся в начале следующего месяца.

видео дня

"Мы стоим перед выборами, которые решат не только вопрос членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам бы очень пригодился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия", - сказал Орбан.

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо - что известно

Напомним, премьер Словакии Фицо был ранен во время стрельбы. В словацкого премьер-министра выстрелили во время выездного заседания правительства. Фицо доставили в больницу. Нападавшего задержали.

После этого стало известно, что нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы. Мужчина, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вероятно, принадлежал к пророссийской военизированной группе. 71-летний писатель Юрай Чинтула объяснил покушение на жизнь премьера тем, что не согласен с политикой правительства, особенно в сфере свободы слова.

Известно, что во время стрельбы одна пуля прошла через живот Фицо. Вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба рассказал о состоянии Фицо после покушения. По его словам, на данный момент непосредственной угрозы жизни словацкого премьера нет. Тараба отметил, что одна из пуль прошла через желудок Фицо, а другая - повредила сустав. Врачи прооперировали Фицо сразу после его транспортировки в госпиталь.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред