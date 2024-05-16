"Одна пуля прошла через живот": что известно о состоянии Фицо после покушения

Сейчас непосредственной угрозы Роберта Фицо жизни нет.

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Роберт Фицо ранен после покушения 15 мая 2024 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо скорее всего выживет после покушения 15 мая. Сейчас непосредственной угрозы его жизни нет. Об этом сообщил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба.

Он сообщил детали ранений, которые получил Фицо во время покушения: одна из пуль прошла через его желудок, а другая - повредила сустав, пишет ВВС.

Врачи прооперировали Фицо сразу после его транспортировки в госпиталь.

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"Я был очень шокирован ... к счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо - и я думаю, что в конечном итоге он выживет ... сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал журналистам Тараба.

Покушение на Роберта Фицо - последние новости

15 мая в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли. Чиновника ранили в момент, когда во время выездного заседания правительства он вышел к людям. Инцидент произошел в городе Гандлова, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Словакии.

Фицо доставили в больницу. Нападавшего задержали.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Чинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Чинтула объяснил покушение на жизнь премьера тем, что не согласен с политикой правительства, особенно в сфере свободы слова.

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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