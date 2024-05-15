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Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении

Руслана Заклинская
15 мая 2024, 22:46обновлено 15 мая, 23:25
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В покушении на премьер-министра Словакии подозревается 71-летний словацкий писатель Юрай Чинтула.
Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении
Подробности покушения на премьера Словакии Роберта Фицо / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/robertficosk

Мужчина, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вероятно, принадлежал к пророссийской военизированной группе. 71-летний писатель Юрай Чинтула объяснил покушение на жизнь премьера тем, что не согласен с политикой правительства, особенно в сфере свободы слова. Об этом мужчина сказал в видео, которое опубликовало словацкое издание Plus JEDEN DEŇ.

"Я не согласен с политикой власти. Почему средства массовой информации ликвидируют, почему нападают на RTVS (словацкий телеканал - ред.)? Почему уволили Мазака?" - сказал Чинтула, объясняя выстрелы в Роберта Фицо.

Состояние Роберта Фицо

Сразу после стрельбы Роберта Фицо доставили в больницу, где ему делают операцию. Denník Standard.sk сообщал, что врачи некоторое время не могли остановить кровотечение в брюшной полости премьер-министра Словакии.

видео дня

"Стрелок попал Роберту Фицо одним выстрелом в живот, еще один выстрел прошел через живот в тазобедренную кость и один выстрел попал в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости", - говорится в материале.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что Фицо прооперировали, а его состояние "крайне тяжелое". Он также отметил, что решение стрелка было политически мотивированным и сформировалось после президентских выборов.

"Состояние здоровья премьер-министра остается критическим, он все еще в операционной, и я верю, что все пройдет хорошо. Держу кулаки и желаю сил не только ему, но и медикам персонала, который сейчас реально борется за его жизнь", - сказала министр здравоохранения Зузана Долинкова, пишет ta3.

Что известно о нападавшем Фицо - российский след

В покушении на премьер-министра Словакии подозревается 71-летний словацкий писатель Юрай Чинтула, по данным телеканала Joj. Он был сравнительно известным в Словакии, получил несколько писательских наград и стал членом профессиональной ассоциации с 2015 года.

Также отмечается, что в 2016 году он работал в частной службе безопасности, откуда и получил разрешение на оружие. Однако официальные правоохранительные органы Словакии пока не раскрывают личность стрелка, которого уже задержали.

Кроме этого, журналист-расследователь Саболч Пани сообщил, что 71-летний Юрай Чинтула может иметь связь с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci. Он опубликовал в своем Twitter (X) два скриншота сообщений Facebook-страницы Slovenskí Branci, на которых можно разглядеть того же человека, который выстрелил несколько раз в Фицо.

Что известно о Slovenskí Branci?

Slovenskí Branci - незарегистрированная парамилитарная группировка, действовавшая в Словакии с 2012 года. Она сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а участники тренировались бывшими российскими спецназовцами. В октябре 2022 года Slovenskí Branci объявили о закрытии.

Покушение на премьер-министра Словакии - подробности

Напомним, в среду, 15 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил огнестрельное ранение во время выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего задержали, а Фицо доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Также Фицо часто обвиняется в пророссийской и антиукраинской позиции. Он неоднократно высказывался о невозможности победы Украины в войне и блокировал выделение военной помощи для Украины. Кто такой Роберт Фицо и какова его позиция относительно российско-украинской войны - читайте в материале Главреда.

Как сообщал Главред, ранее Фицо сделал резкое заявление о войсках НАТО в Украине. В ответ на слова Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину словацкий премьер отметил, что Словакия не будет отправлять своих военных. В то же время он заявил, что предложение Макрона о войсках НАТО в Украине якобы является шагом к Третьей мировой войне.

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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