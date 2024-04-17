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РФ никогда не вернет Крым: Фицо отличился скандальным заявлением о войне в Украине

Руслана Заклинская
17 апреля 2024, 17:30
Премьер-министр Словакии раскритиковал предыдущее правительство за поставки систем С-300 Украине и заявил, что никогда бы этого не сделал.
РФ никогда не вернет Крым: Фицо отличился скандальным заявлением о войне в Украине
Фицо раскритиковал предыдущее правительство за помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ua.depositphotos.com

Для правительства Словакии важнее всего получить гарантию на внеочередном саммите ЕС, который состоится 17-18 апреля, что военная помощь Украине является вопросом двусторонних отношений. Словакия больше ничего не имеет, чтобы передать Украине. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо заявил членам комитета парламента по европейским делам, пишет Dennik N.

Словацкий премьер отметил, что на саммите будут обсуждать вопрос поставки систем ПВО. Фицо, известный своей пророссийской позицией, утверждает, что его страна не намерена оказывать дополнительную помощь Украине.

Он раскритиковал предыдущее правительство за поставки системы С-300 и заявил, что никогда бы этого не сделал. Однако, если на саммите будут выдвинуты положения о двусторонней поддержке, он не будет против.

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Премьер Словакии также заявил, что хотя международное право признает принцип территориальной целостности, реальность заключается в том, что "россияне никогда не отдадут Крым и никогда не уйдут из Донбасса и Луганска".

Фицо утверждает, что Украина якобы не имеет военного потенциала для противостояния РФ, сообщает ČTK. По его мнению "единственное, что может помочь, это вмешательство НАТО", хотя это, по его словам, может стать началом Третьей мировой войны.

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Позиция Словакии - скандальные заявления Фицо

Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО якобы может спровоцировать Третью мировую войну.

Также Фицо заявил, что Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины и окажет помощь в сфере разминирования территорий. Он также отметил, что Братислава готова к сотрудничеству в гуманитарной и гражданской сферах, а также в области обороны.

Как ранее сообщал Главред, словацкий премьер считает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он остро осуждал помощь США и ЕС Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что победить Россию в обычной войне невозможно.

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