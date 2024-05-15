Премьер Словакии Фицо был ранен во время стрельбы: детали

В словацкого премьер-министра выстрелили во время выездного заседания правительства. Фицо доставили в больницу. Нападавшего задержали.

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Премьер Словакии Фицо был ранен во время стрельбы/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ua.depositphotos.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил огнестрельное ранение, его увезли в больницу.

Чиновника ранили в момент, когда во время выездного заседания правительства он вышел к людям. Об этом сообщает издание Associated Press.

Отмечается, что Фицо доставили в больницу. Нападавшего задержали.

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Инцидент произошел в городе Гандлова, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Словакии.

В издании со ссылкой на словацкую телестанцию TA3 сообщили, что нападавший произвел четыре выстрела в Фицо и попал ему в живот.

Словацкое информационное агентство TASR отметило, что вице-спикер парламента Любош Блага подтвердил инцидент во время заседания парламента и отложил заседание до дальнейшего распоряжения.

Также в AP отметили, что на инцидент отреагировала президент Словакии Зузана Чапутова. Она назвала нападение на премьера "жестоким" и подчеркнула, что шокирована из-за этого события. Также она пожелала Фицо скорейшего выздоровления и восстановления.

В издании spravy.pravda.sk со ссылкой на очевидцев отмечают, что прозвучало четыре или пять выстрелов. Инцидент произошел после того, как премьер-министр вышел к людям. Нападавший стоял неподалеку, и после выстрелов охрана его сразу задержала, а Фицо посадили в автомобиль и повезли в больницу.

В каком состоянии Фицо

Издание spravy.pravda.sk пишет, что состояние Роберта Фицо тяжелое. Отмечается, что, по последней информации, словацкого премьер-министра вертолетом транспортируют в больницу в Банской Быстрице.

На официальной странице Фицо Facebook отмечается, что он сейчас находится в опасном для жизни состоянии, и что следующие несколько часов будут решающими.

Место покушения на Фицо/ скрин

Смотрите фото и видео с места покушения на Фицо:

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Заявления Фицо о войне в Украине - последние новости

Напомним, Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в прошлом году после того, как на парламентских выборах победила его партия.

Фицо известен рядом скандальных заявлений относительно войны в Украине и помощи украинцам. В частности, ранее Фицо сделал резкое заявление о войсках НАТО в Украине. В ответ на слова Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину словацкий премьер отметил, что Словакия не будет отправлять своих военных. По его словам, заявление Макрона о войсках НАТО в Украине якобы является шагом к Третьей мировой войне.

Также Фицо грубо отругал словаков, которые собрали €4 млн для ВСУ. Роберт Фицо в грубой форме прокомментировал сбор словаками средств для помощи Вооруженным силам Украины.

После этого Фицо снова отличился скандальным заявлением о войне в Украине. Премьер-министр Словакии раскритиковал предыдущее правительство за поставки системы С-300 Украине и заявил, что никогда бы этого не сделал.

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