Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Температура воздуха скоро повысится, но погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления и периодические дожди.

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Погода в Украине станет теплее - синоптик сказала, когда в Украину придет потепление/ unsplash.com

Погода в Украине начнет становиться теплее с четверга, 16 апреля. Температура воздуха в четверг будет достигать +15...+19 градусов. Еще теплее будет на Закарпатье - там столбики термометров будут достигать +22 градусов.

Но вместе с потеплением также придут и дожди - они накроют часть областей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой областях и в Донецкой области. Вероятно, черкнет немного дождиком Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Температура воздуха наконец потихоньку пойдет вверх. Максимально в четверг она составит +15...+19 градусов, на Закарпатье до +22 градусов ", - отметила синоптик.

Погода в Украине 16 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 16 мая

Синоптик рассказала, что в Киеве 16 мая есть вероятность небольшого дождя, но они будут местами и периодически.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +5...+7 градусов, днем в четверг будет +15, +16 градусов. До конца недели в столице станет теплее

"В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно", - добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине резко потеплеет - синоптик назвала регионы, где "ударит" тепло. Синоптик рассказала, что дожди с грозами будут на юге Украины, в восточных областях, в центре и в Карпатах.

Также ранее сообщалось, что Украину в ближайшие дни накроет непогода. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут заморозки до -5 градусов.

Напомним, сообщалось, что Землю накроет солнечная радиационная буря - названы опасные даты. Вероятность того, что радиационная буря начнется на этой неделе, составляет 60%. Она может вызвать сбой в работе спутниковой связи, а также в энергосистемах.

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