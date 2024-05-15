Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Погода в Украине начнет становиться теплее с четверга, 16 апреля. Температура воздуха в четверг будет достигать +15...+19 градусов. Еще теплее будет на Закарпатье - там столбики термометров будут достигать +22 градусов.
Но вместе с потеплением также придут и дожди - они накроют часть областей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой областях и в Донецкой области. Вероятно, черкнет немного дождиком Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Температура воздуха наконец потихоньку пойдет вверх. Максимально в четверг она составит +15...+19 градусов, на Закарпатье до +22 градусов ", - отметила синоптик.
Погода в Киеве 16 мая
Синоптик рассказала, что в Киеве 16 мая есть вероятность небольшого дождя, но они будут местами и периодически.
Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +5...+7 градусов, днем в четверг будет +15, +16 градусов. До конца недели в столице станет теплее
"В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно", - добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что в Украине резко потеплеет - синоптик назвала регионы, где "ударит" тепло. Синоптик рассказала, что дожди с грозами будут на юге Украины, в восточных областях, в центре и в Карпатах.
Также ранее сообщалось, что Украину в ближайшие дни накроет непогода. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут заморозки до -5 градусов.
Напомним, сообщалось, что Землю накроет солнечная радиационная буря - названы опасные даты. Вероятность того, что радиационная буря начнется на этой неделе, составляет 60%. Она может вызвать сбой в работе спутниковой связи, а также в энергосистемах.
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