Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

Погода вУкраине в выходные, 18 и 19 мая, станет теплее, однако местами будут небольшие дожди и слабый ветер.
Комфортная и спокойная погода будет обусловлена тем, что будет господствовать малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Но из-за слабо выраженных атмосферных фронтов будут идти кратковременные дожди преимущественно в западных, северных областях и в Приазовье. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
В то же время он предупредил, что в большинстве областей будет сохраняться самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс).
Погода в Украине 18 мая
В западных областях
В западных областях без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +17...+23 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье +13...+18.
В северных областях
В северных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23.
В центральных областях
В центральных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23.
На юге Украины
В южных регионах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +17...+22.
В восточных областях
В восточной части местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +17...+22.
Погода в Украине 19 мая
В западных областях
В западных областях переменная облачность, без осадков; лишь в Карпатском регионе днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +20...+25.
В северных областях
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25.
В центральных областях
В центральных областях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.
На юге Украины
В южной части и в Крыму преимущественно без осадков, лишь утром и днем в Приазовье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.
В восточных областях
В восточных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 13 по 19 мая. Он предупредил о заморозках -3 градуса и грозах. Также он назвал дату потепления.
Также ранее сообщалось, что налетят дожди с грозами - синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты. Температура воздуха возрастет, но при этом придут сильные осадки.
Напомним, синоптики отметили, что в Украину идет потепление - когда в регионы вернутся грозовые дожди. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в этот день.
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