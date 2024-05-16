В Украину идет потепление: когда в регионы вернутся грозовые дожди

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в этот день.

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Прогноз погоды в Украине на 17 мая / фото: unsplash.com

Погода в Украине 17 мая будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности почти во всей Украине. Безопасно будет только на территории Крыма, Закарпатской, Кировоградской и Херсонской областей.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что 17 мая дожди будут на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине и на Закарпатье. В Украине будет достаточно тепло, но на выходных ожидаются дожди с грозами.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 17 мая

В Украине 17 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°, на востоке страны 13-18°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 17 мая в Украине дождливая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +3...+15 градусов.

Погода 17 мая в Киеве

В Киеве 17 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности из-за возможных заморозков до -5 градусов.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Напомним, что в Украине сильно затягивается магнитная буря. Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания до -5 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности в западных, северных и Винницкой областях. Там ожидаются заморозки до -5 градусов. Новый циклон принесет стужу и дожди.

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