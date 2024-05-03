Цены на электричество могут скоро подскочить: в Нацбанке сделали мрачный прогноз

Нацбанк Украины прогнозирует в стране поэтапное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом идет речь в отчете финансового регулятора за апрель 2024 года.
В связи со сложной ситуацией в энергетическом секторе из-за атак страны-агрессора РФ аналитики НБУ прогнозируют быстрый и значительный рост цен на электроэнергию для населения (и это может создать дополнительное давление на тариф и увеличить потребность в предоставлении субсидий для граждан).
В отчете НБУ также отмечено, что фиксация тарифов на различные услуги жилищно-коммунального хозяйства (такие как газ, горячая вода и отопление, оказывает значительное влияние на регулирование инфляции). А дальнейшее повышение данных тарифов может стать существенным фактором, которые способствуют росту инфляции в Украине.
Задержка решений по повышению тарифов может, с одной стороны, временно снизить темпы инфляции. Однако это также может привести к формированию финансовых дисбалансов и серьезному ухудшению финансового состояния энергетических компаний. Это, в свою очередь, и далее может подтолкнуть, считают в НБУ, рост рисков нестабильности на рынке энергоресурсов и усугубить инвестиционный климат в энергетической отрасли.
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.
Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.
Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
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