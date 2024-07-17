Ситуация со светом может улучшиться: Энергоатом подключил энергоблок-тысячник

К энергосистеме Украины досрочно подключили энергоблок мощностью 1000 МВт.

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Энергоатом сообщил хорошие новости по свету - подключен энергоблок-тысячник / Фото: t.me/energoatom_ua

В среду, 17 июля, в Энергоатоме сообщили, что к энергосети Украины после планового ремонта подключили энергоблок-тысячник.

"На выполнение задания Министерства энергетики Украины, Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок – после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит украинскую энергосеть.

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"Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты Компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ. Все остальные энергоблоки компании, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме", - добавили в Энергоатоме.

Что такое Энергоатом Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС 453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии.

Отключение света в Украине - последние новости

17 июля заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила об осложнении ситуации в энергетической системе по сравнению с предыдущими неделями. Причина этого - ремонты на энергообъектах и массированные атаки страны-агрессора России. Негативно влияет на рост дефицита в энергосистеме и аномальная жара в Украине.

Впоследствии в Минэнерго добавили, что энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов. Аварийные отключения во всех областях отменены. Сейчас действуют графики почасовых отключений, но из-за роста потребления от жары четыре очереди отключений начинают действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

Ранее Главред писал, что зимой ситуация может усугубиться - свет может быть всего по несколько часов в сутки. Такой пессимистический сценарий озвучил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.

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