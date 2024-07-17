Жара внесла коррективы: в энергосистеме Украины ухудшилась ситуация - Минэнерго

Кроме жары влияют на ухудшение ситуации ежедневные повреждения сетей и ремонтные работы.

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В украинской энергосистеме фиксируют значительный дефицит / Коллаж: Главред, фото: flickr

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила об осложнении ситуации в энергетической системе, по сравнению с предыдущими неделями, из-за ремонтов на энергообъектах и массированных атак страны-агрессора России.

В эфире телемарафона она рассказала, что также зафиксированы нарушения в работе одного из энергообъектов, что привело к аварийным отключениям вчера, 16 июля. Речь идет в частности о Сумах, где применяли максимальное количество графиков отключений света. Негативно влияет на рост дефицита в энергосистеме и аномальная жара в Украине.

"Мы видим, насколько сложной остается ситуация во всей энергетической системе из-за массированных атак России, значительных потерь, ежедневных дополнительных повреждений сетей и линий электропередачи. Кроме того, продолжается ремонтная кампания практически на всех объектах, техническое обслуживание, чтобы подготовиться к отопительному сезону", - отметила она. видео дня

Впоследствии в Минэнерго добавили, что энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов. Аварийные отключения во всех областях отменены. Сейчас действуют графики почасовых отключений, но из-за роста потребления от жары четыре очереди отключений начинают действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

Кроме этого из-за грозы и шквального ветра остаются без энергопитания полностью и частично 166 населенных пунктов на Закарпатье и Львовщине. По другим причинам на утро остаются обесточенными 493 населенные пункты в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, на фоне аномальной жары в Украине действуют жесткие отключения света - украинцам приходится жить без света по семь и более часов подряд. Некоторые эксперты говорят, что ситуация может улучшиться уже на этой неделе. Впрочем, больше шансов, что это случится в конце июля.

Накануне стало известно, что в Украине из-за сильной жары и дефицита воды начали вводить графики отключения водоснабжения.

Ранее эксперт сообщил, что с конца июля - начала августа можно ожидать меньших отключений света, однако при условии отсутствия новых обстрелов энергетики.

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