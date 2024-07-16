График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

В разные часы суток энергетики будут выключать свет одновременно для двух, трех и четырех очередей.

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График отключения электроэнергии на 17 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в среду, 17 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что в период с 00:00 до 6:00 свет будут выключать по графикам для двух очередей одновременно. С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 без электроэнергии будут сразу три очереди; с 17:00 до 22:00 - по четыре очереди.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия. видео дня

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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