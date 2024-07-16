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График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2024, 19:36
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В разные часы суток энергетики будут выключать свет одновременно для двух, трех и четырех очередей.
свет, отключение света
График отключения электроэнергии на 17 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в среду, 17 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что в период с 00:00 до 6:00 свет будут выключать по графикам для двух очередей одновременно. С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 без электроэнергии будут сразу три очереди; с 17:00 до 22:00 - по четыре очереди.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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