График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

В Украине в среду, 17 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.
Отмечается, что в период с 00:00 до 6:00 свет будут выключать по графикам для двух очередей одновременно. С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 без электроэнергии будут сразу три очереди; с 17:00 до 22:00 - по четыре очереди.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
Другие новости:
- Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля
- В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики
- Отключения света в Украине могут стать привычным явлением - The Economist
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред