Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

18 июля в Украине отключения света будут длиннее, уже в ряде областей увеличили объемы отключений. Энергетики напоминают, что в большинстве регионов температура воздуха достигает более +30°С тепла.
С 08:00 утра в Украине действуют четыре очереди в Центральном, Северном и Днепровском регионах. Также непогода оставила без света 374 населенных пункта в 6 областях, сообщили в "Укрэнерго".
"ВНИМАНИЕ! Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в остальные часы - три очереди", - сообщили энергетики.видео дня
В "Укрэнерго" отмечают, что значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины - результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики.
"Вследствие этого страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии", - пояснили в пресс-службе.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Этой ночью, с 02:00 до 05:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки из энергосистемы Польши.
"Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останется на пониженном уровне. Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 23 561 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 232 МВт", - говорится в сообщении.
Отключение света из-за непогоды
- Из-за грозы и шквального ветра на утро остаются без энергопитания полностью и частично 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях.
- По другим причинам на утро остаются обесточенными 503 населенных пункта.
- Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
- По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях. Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.
Состояние энергосистемы Украины: что известно
Напомним, что украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света. Потребление электроэнергии в Украине в понедельник из-за жары, по прогнозу, достигло максимума. Облэнерго, как и анонсировалось в воскресенье, для компенсации дефицита энергии в системе будут применять графики.
Владимир Омельченко сообщил, когда перестанут отключать свет в Украине. По его словам, уже со следующей недели аномальная жара в Украине спадет. Кроме того, существует вероятность, что выйдут из ремонта некоторые энергоблоки, тогда можно будет активно использовать.
Отключения света в Украине могут стать привычным явлением. Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций советского типа, сообщает издание The Economist. Однако, нынешние атаки страны-агрессора России уничтожили 9 гигаватт мощностей
Больше интересных новостей:
- Часов со светом будет значительно больше: в Укрэнерго сказали, когда ждать улучшения
- В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики
- Ситуация со светом может улучшиться: Энергоатом подключил энергоблок-тысячник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред