Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины - результат 8 российских массированных атак.

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В Украине уменьшат поставки электроэнергии / коллаж: Главред, фото: unsplash, ДТЭК

18 июля в Украине отключения света будут длиннее, уже в ряде областей увеличили объемы отключений. Энергетики напоминают, что в большинстве регионов температура воздуха достигает более +30°С тепла.

С 08:00 утра в Украине действуют четыре очереди в Центральном, Северном и Днепровском регионах. Также непогода оставила без света 374 населенных пункта в 6 областях, сообщили в "Укрэнерго".

"ВНИМАНИЕ! Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в остальные часы - три очереди", - сообщили энергетики. видео дня

В "Укрэнерго" отмечают, что значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины - результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики.

"Вследствие этого страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии", - пояснили в пресс-службе.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Этой ночью, с 02:00 до 05:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки из энергосистемы Польши.

"Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останется на пониженном уровне. Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 23 561 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 232 МВт", - говорится в сообщении.

Отключение света 18 июля / фото: t.me/Ukrenergo

Отключение света из-за непогоды

Из-за грозы и шквального ветра на утро остаются без энергопитания полностью и частично 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

По другим причинам на утро остаются обесточенными 503 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях. Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Состояние энергосистемы Украины: что известно

Напомним, что украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света. Потребление электроэнергии в Украине в понедельник из-за жары, по прогнозу, достигло максимума. Облэнерго, как и анонсировалось в воскресенье, для компенсации дефицита энергии в системе будут применять графики.

Владимир Омельченко сообщил, когда перестанут отключать свет в Украине. По его словам, уже со следующей недели аномальная жара в Украине спадет. Кроме того, существует вероятность, что выйдут из ремонта некоторые энергоблоки, тогда можно будет активно использовать.

Отключения света в Украине могут стать привычным явлением. Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций советского типа, сообщает издание The Economist. Однако, нынешние атаки страны-агрессора России уничтожили 9 гигаватт мощностей

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