На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

Ситуацию в электросети существенно ухудшила непогода в области.

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Продолжаются отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

В Киевской области в среду вечером, 17 июля, ввели аварийные графики отключений. Энергетики утверждают, что пошли на эти меры из-за грозы.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, из-за непогоды были повреждены сети. Больше всего "досталось" нескольким районам.

"Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине. Больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы", - говорится в сообщении. видео дня

Работники ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах.

По прогнозам синоптиков, завтра, 18 июля, также ожидается гроза. Энергетики обещают работать до полного возвращения света во все дома области.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", - советуют специалисты.

Графики отключений - ситуация со светом

Сегодня, 17 июля, в период с 00:00 до 6:00 свет будут выключать по графикам для двух очередей одновременно. С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 без электроэнергии будут сразу три очереди; с 17:00 до 22:00 - по четыре очереди.

В четверг, 18 июля, в Украине в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии . Объемы ограничений для украинцев будут разными.

В то же время в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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