Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

В четверг, 18 июля, в Украине в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объемы ограничений для украинцев будут разными. Об этом сообщило Укрэнерго.
По данным Укрэнерго, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 графики ограничений света будут применять для трех очередей.
"С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно", - отметили в сообщении.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.
Также директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко предполагает, что ближе к осени графики отключений электричества в Украине могут стать менее жесткими. Снижение продолжительности отключений возможно уже со следующей недели, когда спадет аномальная жара.
Кроме этого, мобильные операторы должны обеспечить мобильную связь в течение 10 часов при отключении электроэнергии. Также до 1 сентября этого года требуется обеспечение функциональности всех международных центров коммутации в течение 72 часов при отключении света.
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