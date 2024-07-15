Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

Потребление существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия, говорят в "Укрэнерго".

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-predupredili-o-zhestkih-grafikah-i-maksimalnyh-srokah-otklyucheniy-sveta-10580864.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Потребление электроэнергии в Украине в понедельник из-за жары, по прогнозу, достигло максимума. Облэнерго, как и анонсировалось в воскресенье, для компенсации дефицита энергии в системе до 16:00 будут применять три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 – сразу четыре очереди.

Как уточняется, в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго", что 14 июля с 1:00 до 07:00 для уменьшения объема дефицита она привлекала аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии, в ночь с воскресенья на понедельник – от Польши. Кроме того, в воскресенье с 11:00 до 18:00 украинская энергосистема оказывала аварийную помощь Польше – принимала излишки ресурса из ее энергосистемы.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии предполагается импорт э/э общим объемом 25 126 МВт-ч, что на 12% меньше предыдущего дня. НЭК пояснила, что импорт уменьшился из-за аномальной жары и роста потребления в Европе.

видео дня

Из-за погодных условий на утро в Украине обесточены 446 населенных пунктов в шести областях: Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской.

НЭК добавила, что по техническим причинам, связанным с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также последствиями боевых действий в прифронтовых регионах, обесточивались потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях.

Всего по техническим причинам и из-за боевых действий в Украине без света 495 населенных пунктов.

/ Укрэнерго

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Что известно о графиках отключений

Как уточняли в "Укрэнерго", потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей или групп:

применение ограничений до трех очередей означает, что электричества одновременно не будет примерно у половины потребителей;

четыре очереди – ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.

Информацию о графиках отключений в каждом регионе следует смотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред