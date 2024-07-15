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Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

Алексей Тесля
15 июля 2024, 13:15
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Потребление существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия, говорят в "Укрэнерго".
электроэнергия, отключения
Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Потребление электроэнергии в Украине в понедельник из-за жары, по прогнозу, достигло максимума. Облэнерго, как и анонсировалось в воскресенье, для компенсации дефицита энергии в системе до 16:00 будут применять три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 – сразу четыре очереди.

Как уточняется, в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго", что 14 июля с 1:00 до 07:00 для уменьшения объема дефицита она привлекала аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии, в ночь с воскресенья на понедельник – от Польши. Кроме того, в воскресенье с 11:00 до 18:00 украинская энергосистема оказывала аварийную помощь Польше – принимала излишки ресурса из ее энергосистемы.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии предполагается импорт э/э общим объемом 25 126 МВт-ч, что на 12% меньше предыдущего дня. НЭК пояснила, что импорт уменьшился из-за аномальной жары и роста потребления в Европе.

видео дня

Из-за погодных условий на утро в Украине обесточены 446 населенных пунктов в шести областях: Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской.

НЭК добавила, что по техническим причинам, связанным с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также последствиями боевых действий в прифронтовых регионах, обесточивались потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях.

Всего по техническим причинам и из-за боевых действий в Украине без света 495 населенных пунктов.

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/ Укрэнерго

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Что известно о графиках отключений

Как уточняли в "Укрэнерго", потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей или групп:

  • применение ограничений до трех очередей означает, что электричества одновременно не будет примерно у половины потребителей;
  • четыре очереди – ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.

Информацию о графиках отключений в каждом регионе следует смотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

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