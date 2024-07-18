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Танки и не только: Франция передаст Украине новый пакет помощи - что в него войдет

Юрий Берендий
18 июля 2024, 16:13обновлено 18 июля, 16:55
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В новый пакет помощи от Франции, по данным СМИ, войдет более сотни бронемашин, артиллерийские установки Caesar и несколько десятков легких танков.
Танки и не только: Франция передаст Украине новый пакет помощи - что в него войдет
Украина может получить новый пакет военной помощи от Франции / Коллаж Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

Украина может получить от Франции новый пакет военной помощи, о котором вели переговоры президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает французское издание France Info со ссылкой на источники в минобороны Франции.

По информации от France Info, этот пакет будет включать 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка. Кроме того, Франция предусматривает поставки Украине противотанковых ракет, грузовиков и радаров.

Французский телеканал FRANCE 3 сообщает, что помимо технической поддержки, Франция реализует программу интенсивной подготовки украинских солдат. С начала конфликта почти 10 000 солдат прошли обучение в Польше и Франции. В 2023 году несколько тысяч украинских военных были обучены на территории Франции, с учетом местных условий и тактических потребностей.

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"По имеющейся информации, Франция планирует принять еще 2100 украинских солдат для двухмесячного интенсивного обучения в тренировочных лагерях в Шампани, которое начнется в конце сентября 2024 года. Эти центры ежегодно принимают французских солдат перед операциями за рубежом", - говорится в материале.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась

Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, летом Германия начала секретные поставки значительной партии военной помощи Украине. По информации издания Merkur, в прошлом месяце и в начале июля в Украину было незаметно отправлено 39 танков, предоставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером. Кроме того, недавно из Германии прибыли десять танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder, что довело общее количество Marder в Украине до 120 единиц, а отремонтированных Leopard 1 - до 50.

12 июля правительство Австралии объявило о предоставлении Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки, что стало самой большой помощью со стороны этой страны с начала российского вторжения. О пакете помощи заявил вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз в последний день саммита НАТО в Вашингтоне.

11 июля США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 225 миллионов долларов, о чем сообщил Белый дом.

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