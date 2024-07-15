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Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

Анна Косик
15 июля 2024, 13:43обновлено 15 июля, 14:23
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Кроме танков в списке помощи для Украины появились боевые машины пехоты, ПВО и реактивные системы залпового огня.
Военная помощь, Leopard 1
В Украину прибыла тайная военная помощь из Германии / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

Германия летом начала тайно передавать Украине крупную партию военной помощи. Как пишет издание Merkur, в прошлом месяце и в начале июля в Украину незаметно отправили, в частности, 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Также накануне из Германии прибыли десять танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder, и теперь в Украине есть 120 танков Marder и 50 отремонтированных Leopard 1.

В арсенал украинского вооружения добавились по два мостоукладочных танка Biber, инженерные танки Dachs и эвакуационные танки. Из Германии прибыли и четыре танка разминирования Wisent 1.

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Украину немецкое правительство усилило и ПВО, которая является сейчас сверхважной для защиты объектов инфраструктуры и городов от российских атак. Так на вооружение ВСУ появились IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

В списке поставленного вооружения есть еще три реактивные системы залпового огня HIMARS. Хотя Бундесвер не имеет на вооружении таких установок, но передал Украине накануне четыре реактивные системы залпового огня, которые технически очень похожи.

Что такое Merkur?

Merkur - ежедневная консервативная баварская газета, издающаяся с 1946 года в Мюнхене. Газета входит в медиа-группу Münchner Merkur/tz. В 2024 году тираж газеты составил 198 858 экземпляров, пишет Википедия.

Заявления Германии в контексте российско-украинской войны

Ранее сообщалось, что в рамках своего оперативного плана (OPLAN DEU) Германия и ее союзники готовят возможность переброски немецких вооруженных сил на восток страны в случае вооруженной агрессии России против стран НАТО.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна никогда не поддержит перемирие, которое будет иметь целью капитуляцию Украины.

Накануне Олаф Шольц отметил, что кремлевский диктатор Путин откровенно манипулирует вопросом мирных переговоров с Украиной, поэтому его страна резко отвергла предложения главы РФ.

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танки военная помощь Германия HIMARS IRIS-T танк Leopard 1
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