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Шольц "послал" Путина: в Германии отвергли предложение о мирных переговорах

Анна Косик
26 июня 2024, 22:20
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Канцлер Германии разнес так называемый "мирный план" Путина, который он предложил еще накануне Саммита мира. Кремлевского диктатора обвинили в манипуляциях.
Шольц, Путин
В Германии резко ответили на так называемый "мирный план" Путина / Коллаж: Главред, фото: flickr

Олаф Шольц считает, что кремлевский диктатор Путин откровенно манипулирует вопросом мирных переговоров с Украиной, поэтому его страна резко отвергла предложения главы РФ.

Как сообщает BR, во время выступления в Бундестаге Шольц отметил, что видит и дальше настройки Путина только на войну, а предложение диктатора только подтверждает этот факт.

"Путин все еще полностью предан войне и перевооружению, никто не может этого игнорировать", - считает канцлер Германии.

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Он отметил, что так называемое предложение о прекращении огня наиболее четко об этом свидетельствует. Ведь Путин требует от Украины отказаться от даже неоккупированных российскими войсками территорий и любой военной помощи от партнеров в будущем. Это, очевидно, бессмысленно.

Шольц сказал, что верить в план Путина и его способность привести к долговременному миру в Европе могут только те, кто смотрит Russia Today. Германия же в этом не заинтересована.

Зато Путин, по мнению Шольца, должен осознать, что он не в состоянии достичь подчинения Украины на поле боя. И именно поэтому саммит G7 в середине июня прислал "четкий сигнал" РФ, согласовав выделение 50-миллиардного кредита для Украины.

А все потому, что Путин искренне надеется на прекращение финансовой поддержки Украины европейскими странами и США из-за бюджетных ограничений. Однако этот расчет российского диктатора потерпел крах.

Что такое BR?

BR - немецкая общественная телекомпания Bayerischer Rundfunk, которая одновременно была веб-сайтом новостей, круглосуточной новостной радиостанцией и телевизионной программой новостей. В начале вещания 6 мая 1991 года B5 aktuell была первой информационной программой на немецкоязычном радио, пишет Википедия.

Окончание войны в Украине - заявления политиков

Напомним, накануне в Штатах заявили, что в случае избрания президентом США приоритетом внешней политики Дональда Трампа будет завершение войны в Украине.

Ранее на открытии "Примаковских чтений" в Москве зачитали послание российского диктатора, который выразил надежду, что присутствующие уделят "должное внимание" его "новому предложению по мирному урегулированию", поскольку, мол, западные политики не пожелали должным образом изучить его.

Накануне лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом.
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Владимир Путин Олаф Шольц Германия мирные переговоры с Россией
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