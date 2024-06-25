'Хочет капитуляции Украины': у Зеленского ответили на циничные заявления Путина

Любая фиксация "не проигрыша России" неизбежно приведет к следующим этапам войны, говорит Подоляк.

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У Зеленского ответили на новые циничные заявления Путина о "мире" / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

На открытии "Примаковских чтений" в Москве зачитали послание российского диктатора к участникам форума, которое содержало очередные пропагандистские тезисы. Путин выразил надежду, что присутствующие уделят "должное внимание" его "новому предложению по мирному урегулированию", поскольку, мол, западные политики не пожелали должным образом изучить его.

В Офисе президента отреагировали на подобные заявления президента страны-агрессора России. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин публично повторяет, что "его предложения ведут к реальному миру, дипломатическому урегулированию кризиса".

Однако нет никакого кризиса, а есть развязанная Россией большая война с вполне конкретной оккупационной и геноцидной целью.

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"Любая взрослая дипломатия возможна только в адекватных переговорах, а для этого Россия должна вернуться к международному праву (что невозможно, если учесть качество нынешней российской элиты) и покинуть территорию другой страны (что возможно только в результате военного принуждения)", - подчеркнул Подоляк.

В частности, массовые доказанные военные преступления и масштабные разрушения инфраструктуры Украины требуют надлежащих и жестких юридических решений. Прежде всего в отношении авторов войны, среди которых Совбез России и соответственно собственно Путина.

"Иначе глобальная безопасность и глобальные правила будут окончательно "убиты"", - отметил украинский чиновник.

По словам Подоляка, любая фиксация "не проигрыша России" неизбежно приведет к следующим этапам войны. И российский диктатор это хорошо понимает.

"Ему нужно время на дальнейшую милитаризацию, усиление глобального пропагандистского давления и дооформление агрессивного альянса из тех, кто готов к экспансиям на других территориях. Россия не предлагает никакого "мира", но настаивает на капитуляции Украины, несмотря на то что несет в этой войне огромные потери. Зачем сохранять "путинский режим", который ничего не сможет предложить завтра, кроме войн", - пояснил он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Восстановление мира в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

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