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Попытка Путина провалилась: экс-глава МИД рассказал о дипломатической победе Украины

Юрий Берендий
24 июня 2024, 09:42
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Экс-глава МИД отмечает, что Саммит мира в Швейцарии стал началом объединения стран всего мира вокруг украинского варианта формулы мира.
Попытка Путина провалилась: экс-глава МИД рассказал о дипломатической победе Украины
Украина одержала значительную дипломатическую победу / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Саммит мира оказался значительной дипломатической победой Украины. Это итог кропотливой работы украинской дипломатии в широком понимании, ведь все приложили усилия для его проведения с положительным для Украины результатом. Об этом во время чата на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

По его словам, сама консолидация сотен стран и организаций вокруг украинской формулы мира, которую они поддержали - является очень большим позитивом.

"Участие в саммите представителей стран третьего мира, которые теперь называют странами Глобального Юга, свидетельствует об их понимании простой истины: или мы живем по нормам международного права, или в мире начнется хаос", - сказал дипломат.

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Огрызко отметил, что РФ предлагала обсуждать на Глобальном саммите мира так называемую "путинскую формулу мира", которую российский диктатор обнародовал за несколько часов до начала саммита.

Хаос, который предлагали россияне был ничем иным, как безумными идеями о перемирии на условиях Путина, отмечает экс-глава МИД.

"Но это никоим образом не повлияло на ход саммита. На заявления Путина посмотрели, как на заявления больного человека, и не более. Поэтому все попытки поставить этот саммит на паузу и сбить обсуждение провалились", - указал он.

Кроме того, он подчеркнул, что саммит стал прекрасным началом для объединения мира вокруг украинской "формулы мира", хотя это не означает, что он сразу принесет практические результаты.

"Но любой долгий путь начинается с первых шагов, и эти первые шаги, мне кажется, уже сделаны", - резюмировал Владимир Огрызко.

Декларация Саммит мира инфографика
Что предусматривает декларация Саммита мира / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Саммит мира в Швейцарии - сколько стран подписало декларацию Саммита мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина вместе со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет работать над достижением общего пути восстановления безопасности в соответствии с пунктами формулы мира Киева, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за присоединение к итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира.

Для привлечения страны-агрессора к реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, будет проводиться силовое принуждение РФ, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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