Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

Глобальная поддержка Формулы мира растет, подчеркнул президент Украины.

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Владимир Зеленский сообщил о новых подписях под коммюнике Саммита мира / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Барбадос и Республику Маршалловы Острова, которые присоединились к итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира.

"Глобальная поддержка Формулы мира, а значит, Устава ООН, который мы хотим восстановить в полную силу, продолжает расти. На этом пути каждый голос одинаково важен и значителен", - написал он в соцсети Х.

Зеленский отметил, что Украина дорожит партнерами из островных государств и призывает всех присоединиться в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира. Президент рассчитывает на совместную работу с островными государствами над вопросами, которые чрезвычайно важны для всех, таких как экологическая и продовольственная безопасность.

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"Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество росло", - написал Зеленский.

/ @ZelenskyyUa

Что известно об итогах Саммита мира

Как сообщалось, 16 июня 80 государств и четыре организации поддержали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, который прошел в Швейцарии.

Позже из списка стран, поддержавших коммюнике, были исключены Иордания, Ирак и Руанда. В то же время, к коммюнике присоединились государство Антигуа и Барбуда, Организация американских государств, Вселенский Патриархат и Замбия.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Саммит мира - последние новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство продолжает подготовку к следующим международным шагам, в частности относительно саммитов мира. Он провел совещание с международниками по привлечению новых участников к работе над Формулой мира и формированию групп для восстановления безопасности.

Также на фоне первого Саммита мира Путин выдвинул свои бессмысленные "условия мира" для Украины: вывод украинских войск с оккупированных территорий и отказ от вступления в НАТО. Он пригрозил, что в случае пренебрежения этими условиями, Россия выдвинет новые требования.

Как сообщал Главред, Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами для разработки формулы будущих переговоров, сообщает Bloomberg, цитируя руководителя ОП Андрея Ермака. На первом Саммите Украина не заручилась глобальной поддержкой, поэтому рабочие группы будут разрабатывать план для второй встречи стран.

/ Инфографика: Главред

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