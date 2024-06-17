Зеленский после Саммита встретился с военным руководством: о чем говорили

На встрече также присутствовал недавно назначенный командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский.

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Зеленский вернулся в Украину после Саммита мира / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Зеленского, Телеграм Сырского

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, о чем сообщил 17 июня. К слову, это первая Ставка с момента возвращения главы государства с Саммита мира в Швейцарии.

На заседании Зеленский заслушал доклады главы МО Рустема Умерова, главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Речь шла о ситуации на передовой, выполнении контрактов и помощи Запада.

Свой доклад подготовил и недавно назначенный командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

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Зеленский подчеркнул, в частности, рост объемов производства и применения беспилотников.

"Отчитался по всем типам дронов - воздушным, наземным и морским - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike. Направление активно развивается - растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в этой области", - утверждает Зеленский.

Президент убежден, что после победы отрасль дронов станет высокотехнологичной частью украинского экспорта.

Кто такой Вадим Сухаревский? Вадим Сухаревский - полковник и Герой Украины. 10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем. Участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Принял первый бой возле Семеновки в Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Барсук. Сухаревский первый приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Барсук получил ранение. С 2016 года военный выполнял задачи на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты. Звание подполковника получил в июне 2020 года. Через короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

Ситуация на фронте - комментарий Сырского

Сырский в сводке 17 июня отметил, что россияне пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить стратегически важные для оборонительных действий участки местности или населенные пункты, проводя наступательные операции различной активности на Времовском, Кураховском, Покровском, Купянском направлениях боевых действий.

Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков.

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