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На полигоне в Чехии, где тренировались украинские бойцы, прогремел взрыв

Яна Ставская
17 июня 2024, 18:56
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Среди пострадавших, по предварительной информации, "иностранцев" нет.
На полигоне в Чехии, где тренировались украинские бойцы, прогремел взрыв
Сообщается об одном погибшем на полигоне на востоке Чехии / Коллаж Главреда. Фото: КМВА, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

На полигоне в районе города Либава в Чехии произошел взрыв, говорится в сообщении чешской армии в X (Twitter).

Один кадровый военный в результате инцидента на полигоне погиб, а еще 7 солдат и один гражданский были доставлены в военно-учебный госпиталь в Оломоуце.

В то же время BBC со ссылкой на данные AFP сообщает, что на этом полигоне якобы проходили учения украинские военные.

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Однако, как ответили журналистам в ВС Чехии, среди пострадавших военных иностранцев не было.

Причиной взрыва стала детонация боеприпаса.

Утверждается, что учения украинских солдат на полигоне Либава начались после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Учения ВСУ в странах НАТО

Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.

По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.

В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

Украинцы за границей - последние новости

Как писал Главред, в Германии нашли мертвой 9-летнюю дочь украинского военного . Девочку искали целую неделю. Отец ребенка с момента исчезновения дочери пытался получить все необходимые документы для выезда из Украины.

Кроме того, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями . 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля.

Погибшими оказались украинские военнослужащие - они проходили курс восстановления в Баварии после ранений. Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона".

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