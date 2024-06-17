В сети 'гуляют' кадры флага 'ДНР' на трибунах румынских фанов: что известно

В понедельник, 17 июня, сборная Украины проводила матч против команды Румынии в рамках чемпионата Европы-2024.
В сети появились видео, в которых якобы видно, что во время поединка на трибуне болельщиков сборной Румынии был, вероятно, вывешен флаг так называемой "Донецкой народной республики".
В то же время, InformNapalm сообщает, что на видео слышно, что румынские болельщики скандировали "Путин", но это может не соответствовать действительности.
Стоит заметить, что на матче-открытии Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии на трибунах также появились флаги России. На одном из флагов, которые появились на трибунах Альянц Арены в Мюнхене, была надпись "Белгород", отмечает Zorya Londonsk.
Смотрите видео, на котором видно румынских болельщиков:
Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года?
Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир состоится в Германии, сообщает "Википедия".
Евро-2024 - последние новости
Напомним, в матчах первого тура группы А европейского чемпионата по футболу-2024 Германия разгромила Шотландию, а Венгрия с треском проиграла Швейцарии.
Дни 2-3 европейского футбольного первенства отмечены были массой напряженных матчей, но вот огромного количества голов игроками забито не было.
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