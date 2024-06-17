Готовы ли украинцы продолжать борьбу против РФ: в КМИС обнародовали 'цифры'

Большинство украинцев поддерживают утверждение, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах с РФ.

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Большинство украинцев считают, что власть не должна идти на компромиссы с РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Большинство украинцев считают, что власть не должна идти на компромиссы в переговорах со страной-агрессором Россией, а Украина должна продолжать борьбу. Это следует из данных опроса КМИС.

Сообщается, что большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что "Украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах. Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется". В КМИС добавляют, что не согласны с таким утверждением - 30%.

Согласно опросу получается, что доля тех, кто согласен с этим утверждением, снизилась с последние два года (в мае 2022 года показатель был 80%).

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"Однако пока все равно большинство украинцев выступают за продолжение борьбы столько, сколько потребуется", - отмечают в КМИС.

Там также добавили, что при этом 65% согласны с утверждением, что результаты возможных переговоров с Россией должны быть вынесены на референдум. Не согласны с этим - 25%.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

В то же время, существует мнение, что серьезные переговоры с Россией скорее всего начнутся в конце 2024 года. Посредниками в переговорах может выступить Саудовская Аравия, Турция или Ватикан.

В случае начала переговоров, Украине нужны более сильные позиции, которые может обеспечить новое контрнаступление ВСУ, заявил директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.

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