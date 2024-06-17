Готовы ли украинцы продолжать борьбу против РФ: в КМИС обнародовали 'цифры'

Большинство украинцев считают, что власть не должна идти на компромиссы в переговорах со страной-агрессором Россией, а Украина должна продолжать борьбу. Это следует из данных опроса КМИС.
Сообщается, что большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что "Украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах. Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется". В КМИС добавляют, что не согласны с таким утверждением - 30%.
Согласно опросу получается, что доля тех, кто согласен с этим утверждением, снизилась с последние два года (в мае 2022 года показатель был 80%).
"Однако пока все равно большинство украинцев выступают за продолжение борьбы столько, сколько потребуется", - отмечают в КМИС.
Там также добавили, что при этом 65% согласны с утверждением, что результаты возможных переговоров с Россией должны быть вынесены на референдум. Не согласны с этим - 25%.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Переговоры с РФ - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.
В то же время, существует мнение, что серьезные переговоры с Россией скорее всего начнутся в конце 2024 года. Посредниками в переговорах может выступить Саудовская Аравия, Турция или Ватикан.
В случае начала переговоров, Украине нужны более сильные позиции, которые может обеспечить новое контрнаступление ВСУ, заявил директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.
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