Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

В ОП отметили, что не нужно спешить с выводами относительно вероятного отзыва подписей под декларацией Саммита мира двумя странами-участницами.

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В ОП прокомментировали вероятный отзыв подписей 2 странами / Коллаж Главред, фото: Офис президента

В Офисе президента Украины выяснят информацию об отзыве подписей Ираком и Иорданией под декларацией Саммита мира в Швейцарии. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Он отметил, что Украина будет связываться со Швейцарией для уточнения списка подписантов декларации Глобального саммита мира.

"Потому что вчера я лично присутствовал во время объявления результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны (Ирак и Иордания - ред.) были указаны на финальном табло, в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с любыми выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились", - отметил он. видео дня

Александр Бевз также подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения любых стран, украинская сторона рассчитывает на увеличение стран его участников.

"Мы проверим эту информацию. Мы ориентировались, безусловно, на табло, которое объявил федеральный министр иностранных дел Швейцарии, господин Касис, на пленарном заседании в присутствии всех лидеров. А эти страны там были. Мы проверим эту информацию, безусловно", - резюмировал он.

Что известно о Глобальном саммите мира / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - основные заявления Глобального саммита мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне России против Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква объяснил отсутствие подписей представителей некоторых стран под итоговым коммюнике Саммита мира в Швейцарии тем, что они не имели необходимых полномочий для подписания важных документов.

Итальянский премьер Джорджа Мелони отреагировала на последние "предложения" Путина о якобы завершении войны, отметив, что если Россия не согласится с пунктами мирного плана, то ее следует "заставить сдаться".

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